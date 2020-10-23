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23 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Hatay'da depo yangını

Hatay'da depo yangını

Yanan alan ve itfaiyenin gelişi

Müstakil Ev Yangına Müdahale Trol 

-İtfaiyenin alevlere müdahalesi
-İtfaiye müdahale ve dumanlar

( HATAY )-Hatay'da bir evin altında bulunan depoda yangın çıktı HATAY

- Hatay'ın Antakya ilçesinde bir evin altında bulunan depoda yangın çıktı. Depodaki yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile eve sıçramadan söndürüldü. Yangın ilçeye bağlı Saraykent Mahallesi 32. sokakta çıktı. Edinilen bilgiye göre, bir müstakil evin zemin katında bulunan bir işletme deposunda yangın çıktı. İhbar üzerine hızla olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin kontrol altına aldığı alevler, müstakil eve sıçramadan söndürüldü. Yangın sonrası depodaki malzemelerin çoğu yanarken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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