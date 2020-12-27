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27 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Hatay’da çıkan yangın 6 saat sonra söndürüldü

Hatay’da çıkan yangın 6 saat sonra söndürüldü

Yangın detay

-Yangın detay

( HATAY ) HATAY

- Hatay’ın Samandağ ilçesinde, turistik tarihi Titus Tüneli ve Beşikli Mağaraları'nın bulunduğu alanda ve 3 ayrı noktada çıkan yangın 6 saat sonra söndürüldü . Samandağ ilçesi Kapısuyu Mahallesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın İtfaye ekiplerilerin yoğun çalışmasıyla 6 saat sonra söndürüldü,soğutma yapılıyor.
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