Hatay'da çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

- Yangın alanı - Mahalle sakinlerinin müdahalesiHATAY (AA) - Hatay 'ın Hassa ilçesinde çıkan örtü yangını kontrol altına alındı.Tiyek Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı.Alevleri fark eden vatandaşlar, durumu Orman İşletme Müdürlüğüne bildirdi.Bölgeye yönlendirilen ekipler, yangını büyümeden kontrol altına aldı.Yaklaşık bir hektar alanın zarar gördüğü yangın bölgesinde soğutma çalışması sürüyor.
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