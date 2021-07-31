Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

-Askerlerden genel görüntü -Dozerler -İtfaiye araçlarından genel görüntü -Soğutma çalışmaları
( HATAY ) HATAY
- Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Alibeyçağıllı Mahallesi'ndeki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşların bildirmesi üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünce 10 arazöz, 5 su tankı, 6 dozer, iş makineleri ile 100 yer işçisi sevk edildi. Günün ilk ışıklarıyla helikopterle de müdahale edilen yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
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