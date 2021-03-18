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18 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Hatay'da çatışma: 4 terörist ölü ele geçirildi

Hatay'da çatışma: 4 terörist ölü ele geçirildi

Operasyon yapılan köyden görüntüler

Çatışma Bild Akalan Teröristler Yardım ve Yataklık 

-Jandarma ekiplerinden görüntü

( HATAY )- Çatışmada biri yaralı 2 kişi sağ ele geçirilirken kaçan 2 kişinin yakalanması için bölgede operasyon sürüyor HATAY

- Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde çıkan çatışmada 4 terörist ölü ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK-YPG'li bir grup teröristin ilçeye bağlı Kalepte Mahallesindeki bir evde saklandığı bilgisine ulaştı. Ekipler sabah saatlerinde teröristlerin yakalanmasına için operasyon düzenledi.
Operasyonda teröristlerden 4'ü ölü, 1'i sağ 1'i yaralı olarak ele geçirildi. Çatışma sırasında 2 kişinin de kaçtığı belirtildi. Sağ yakalanan kişinin teröristlere yardım ve yataklık yaptığı öğrenildi.Bölgede kaçan teröristlerin yakalanması için başlatılan operasyonun sürdüğü bildirildi.

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