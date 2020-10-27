Hatay'da bir orman yangını daha



- Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir ormanı yangını daha çıktı. Yerleşim yerlerine yakın alanda çıkan orman yangın, bugün Hatay'da çıkan dördüncü yangın oldu. Yangın, Denizciler Mahallesi Akarca mevkinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, henüz nasıl çıktığı belirlenemeyen orman yangını sonrası dumanları fark eden mahalleli durumu orman işletme ekiplerine bildirdi. Yerleşim yerlerini de tehdit eden yangın sonrası orman işletme müdürlüğü ekiplerinin yangına müdahalesi başladı.

Diğer yandan sabahın ilk ışıklarında Arsuz'da zeytinlik yangını, İskenderun Karayılan mevki ve Dörtyol ilçelerinde yangın çıkmıştı. 3 yangın söndürülürken, İskenderun Akarca mevkinde çıkan orman yangını ise dördüncü yangın olarak kayıtlara geçti. (MBY



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