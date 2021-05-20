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20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Hatay'da bir kişi tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu

Hatay'da bir kişi tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu

- Olay yeri inceleme ve jandarma - Olayın gerçekleştiği iş yerinin dışından görüntüsüHATAY (AA) - Hatay 'ın Hassa ilçesinde bir kişi, iş yerinde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu.Akbez Mahallesi'nde, silah sesi duyan çevredekiler, kontrol etmek için girdiği iş yerinde 17 yaşındaki S.Y'nin yerde hareketsiz yattığını fark etti.İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekibi, tüfekle vurulan S.Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi.S.Y'nin cenazesi otopsi için Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Jandarma Cenaze Trol 

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