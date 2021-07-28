Hatay'da bahçe yangını korkuttu

- Hatay Samandağ'da dağlık alanda bulunan bahçelerde yangın çıktı. İlçeye bağlı Mağaracık Mahallesi yakınlarındaki örtülük alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve Antakya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Çıkan bahçe ve örtü yangını, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
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