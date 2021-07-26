Hatay'da bahçe yangını korkuttu

--Yangın detay



( HATAY ) HATAY



- Hatay'ın Samandağ İlçesinde bir bahçede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Meydan mahallesindeki bir bahçede henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kuru otların tutuşması sonucu yangın çıktı. Yangının elektrik direğine yaklaşmadan Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın daha fazla büyümeden söndürüldü.

