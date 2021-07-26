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Hatay'da bahçe yangını korkuttu
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26 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Hatay'da bahçe yangını korkuttu

Hatay'da bahçe yangını korkuttu

-Yangın söndürme işlemi

Elektrik Direği Yangın Uttu 

--Yangın detay

( HATAY ) HATAY

- Hatay'ın Samandağ İlçesinde bir bahçede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Meydan mahallesindeki bir bahçede henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kuru otların tutuşması sonucu yangın çıktı. Yangının elektrik direğine yaklaşmadan Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın daha fazla büyümeden söndürüldü.
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