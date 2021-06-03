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3 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Hatay’da askeri araç fabrikanın duvarı çarpıp alev aldı: 2 ölü

Hatay’da askeri araç fabrikanın duvarı çarpıp alev aldı: 2 ölü

Ambulanslardan genel görüntüler

Fabrika Jandarma Askeri Araç Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-Askeri araçtan genel ve detay görüntüler
-Kaza yerinden genel ve detay görüntüler
-Yanan araçtan genel görüntü

( HATAY ) HATAY

- Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde askeri araç bir fabrikanın duvarına çarptıktan sonra alev aldı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti.Olay, Kırıkhan ilçesine bağlı Kırıkhan-Reyhanlı yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, direksiyon hakimiyetini kaybolan askeri araç Çırçır fabrikasının duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle askeri araç bir anda alev aldı. Çevredeki vatandaşlar durumu polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan askeri aracı kısa sürede söndürdü. Araç içerisinde bulunan 2 kişi itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. Sağlık ekipleri, araçtan çıkarılan 2 kişinin öldüğünü belirledi. Polis ekiplerinin olayla ilgili araştırması devam ediyor.
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