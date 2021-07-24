

- Hatay’da arazi kavgası 1 ölü 7 yaralı Hatay’ın Arsuz ilçesinde, akrabalar arasında arazi tartışması yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü 7 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre Olay akşam saatlerinde Arsuza bağlı Kozaklı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre amca çocukları arasında tarla nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi ile pompalı tüfeklerinde kullanıldığı olayda Mehmet Gözüküçük hayatını kaybederken yaralanan 7 kişi İskenderunda çeşitli hastanelere kaldırıldılar. Polis ve jandarma hastanede güvenlik önlemi alırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

