Hatay'da apartmanın bodrumunda yangını

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( HATAY ) HATAY



- Hatay'ın Samandağ ilçesinde 7 katlı apartmanın bodrum katında yangın çıktı. Yangın, Samandağ ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. 7 katlı apartmanın bodrum katında başlayan yangın, kısa sürede bodrum katı dumanlar ile kapladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelerek alevlere müdahale eden ekipler, yangını söndürdü. (ALC



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