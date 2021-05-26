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26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Hatay'da anız yangını 350 dönüm makilik alanda zarara yol açtı

Hatay'da anız yangını 350 dönüm makilik alanda zarara yol açtı

- Yangın çıkan alan - Alevlerin ve dumanların yükselmesi - İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesiHATAY (AA) - Hatay ’ın Kırıkhan ilçesinde anız yangını nedeniyle 350 dönüm makilik alan zarar gördü.İlçeye bağlı Alabeyli Mahallesi Amanos Dağları eteklerindeki bir tarlada yakılan anızların alevi, rüzgarın etkisiyle makilik alana sıçradı.Makilik alana yayılan yangın, itfaiye ve orman işletmeye bağlı ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.Yangın nedeniyle 350 dönüm makilik alanda zarar oluştu.

Makilik Alan Anız Yangını Yangına Müdahale 

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