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24 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Hatay'da Akıntıya kapıldı, canını zor kurtardı

Hatay'da Akıntıya kapıldı, canını zor kurtardı

-itfaiye çekimi boğulan kişiye müdahale

Boğulma Tehlikesi Cankurtaran Çekim 

--İtfaiye çekimi boğulan kişi sedye almaları
--İtfaiye çekimi ambulans detay görüntü

( HATAY ) HATAY

- Hatay'ın Samandağ ilçesinde serinlemek adına girdiği denizde akıntıya kapılan erkek, çevredeki cankurtaran ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Alınan bilgiye göre, RİP akıntısı sebebiyle her yıl onlarca kişinin deniz sezonunda hayatını kaybettiği Çevlik Sahili’nde boğulma tehlikesi geçiren Y.E.T isimli gencin imdadına can kurtaran,itfaiye ekipleri ve vatandaşlar yetişti. Boğulma tehlikesi geçiren Y.E.T olay yerine çağrılan ambulansla Samandağ Devlet Hastanesine götürüldü. (ALC
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