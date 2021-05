Hatay'da Akıntıya kapıldı, canını zor kurtardı

--İtfaiye çekimi boğulan kişi sedye almaları

- Hatay'ın Samandağ ilçesinde serinlemek adına girdiği denizde akıntıya kapılan erkek, çevredeki cankurtaran ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Alınan bilgiye göre, RİP akıntısı sebebiyle her yıl onlarca kişinin deniz sezonunda hayatını kaybettiği Çevlik Sahili’nde boğulma tehlikesi geçiren Y.E.T isimli gencin imdadına can kurtaran,itfaiye ekipleri ve vatandaşlar yetişti. Boğulma tehlikesi geçiren Y.E.T olay yerine çağrılan ambulansla Samandağ Devlet Hastanesine götürüldü. (ALC