Hatay'da 5 köpeği zehirlediler



- Hatay'ın Samandağ ilçesinde, mahalle halkı tarafından bakılan 5 sokak köpeği kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından zehirledi.Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Uzunbağ Mahallesi'nde zehirlendiği ileri sürülen 5 köpek vatandaşlar tarafından bulundu. Mahalle halkı 5 sokak köpeğinin telef olmasına tepki gösterdi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

