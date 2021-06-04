Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Hatay'da 5 köpeği zehirlediler

Hatay'da 5 köpeği zehirlediler

Vatandaşların köpeği kurtarmaya çalışması

( HATAY ) HATAY

Sokak Köpeği Köpek 


- Hatay'ın Samandağ ilçesinde, mahalle halkı tarafından bakılan 5 sokak köpeği kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından zehirledi.Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Uzunbağ Mahallesi'nde zehirlendiği ileri sürülen 5 köpek vatandaşlar tarafından bulundu. Mahalle halkı 5 sokak köpeğinin telef olmasına tepki gösterdi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
İlgili Foto Galeriler
Teslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi PişmanımTeslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi Pişmanım
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement