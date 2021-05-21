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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Hatay'da 4 yıl önce kaybolan kadının eşi cinayet şüphesiyle tutuklandı

Hatay'da 4 yıl önce kaybolan kadının eşi cinayet şüphesiyle tutuklandı

- İlçe emniyet müdürlüğü - Şüphelinin polis aracına götürülmesiHATAY (AA) - Hatay 'ın İskenderun ilçesinde, 4 yıl önce kaybolan kadının eşi cinayet şüphesiyle tutuklandı.Modern Evler Mahallesi'nde 2017'de Nilgün Şimşek'in kaybolmasının şüpheli olduğu iddiasıyla Almanya'daki yakınlarının başvurusu üzerine İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş'in talimatıyla Asayiş Büro Amirliğince özel ekip kuruldu.Ekipler, maktulün eşi M. Şimşek'in çevresindekilere, "Eşim Almanya'da kanserden öldü" şeklinde konuştuğunu belirledi.Öldüğü ileri sürülen kadının Almanya'da cenazesinin olmadığını ve kadının halen arandığını tespit eden ekipler, şüpheli ifadeleri nedeniyle M. Şimşek'i gözaltına aldı.İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M. Şimşek, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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