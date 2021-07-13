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Hatay’da 3 kilo 60 gram metamfetamin ele geçirildi
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13 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Hatay’da 3 kilo 60 gram metamfetamin ele geçirildi

Hatay’da 3 kilo 60 gram metamfetamin ele geçirildi

Ele geçirilen metamfetaminin görüntüsü

( HATAY ) HATAY

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Metamfetamin Gözaltı İstihbarat 


- Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde 3 kilo 60 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Hatay Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve naklini yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Dün Kırıkhan ilçesinde yapılan çalışmalarda D.J. ve E.S. isimli şahıslardan 3 kilo 60 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla alakalı yabancı uyruklu D.J ve E.Ş isimli şahıslar gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. (ELF-ÖK-Y)
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