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21 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Hatay'da 25 kadın ipek dokuma kursunda meslek öğreniyor

Hatay'da 25 kadın ipek dokuma kursunda meslek öğreniyor

Kursiyerler ipek dokuma için hazırlık yapılması

İpek Dokuma Öğretmen Oğlan Halk Eğitim Meslek Öğrenme 

--Dokuma detay
--Kursiyer ipek dokuması detay
--Kursiyer azize bozoğlan röportaj
--Dokunan eşyalar detay
--Kurs öğretmeni Serap Özçelik röportaj

( HATAY ) HATAY

- Hatay'ın Samandağ ilçesinde açılan ipek dokuma kursu katılan 25 kadın eğitimlerinin sonunda meslek sahibi olup, kendi iş yerlerini açabilecek. Samandağ Halk Eğitim Merkezi ve İŞKUR destekli açılan ipek dokuma kursuna ,25 kadın katıldı.
Kursiyerlerden 52 yaşındaki Azize Bozoğlan, "Biz burada dokunmayı öğreniyoruz. Burada hem öğreniyoruz hem de arkadaş ediniyoruz. Bu yaşta evde oturmaktansa meslek öğrenmek çok güzel" dedi.
Kurs öğretmeni Serap Özçelik ise, "Bu projeyi 3 yıldan beri devam ediyoruz. Projemizin amacı kadınlara meslek sahibi yapmak halk eğitim ve İşkur çerçevesinde yapıyoruz bunları amacımız kesinlikle kadınlara sosyal aktivite ve meslek sahibi olmaları ve amacımıza ulaştığımızı düşünüyorum" diye konuştu.
Özçelik, kurs dışında da aktiviteler yaptıklarını maksatlarının kadınları biraz daha aktif hayata katmak olduğunu belirtti.
Kursa katılan kursiyerler, başarılı olmaları durumunda sertifikalarını alacak. (ALC-
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