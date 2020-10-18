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18 Ekim 2020 Pazar günü yayınlandı
Hatay'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Hatay'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bölgede dumanların yükselmesi

Gesi 

-SİHA'nın havadaki görüntüleri

( HATAY ) -- Operasyon bölgesinde dumanların yükseldiği, SİHA hareketliliği gözlendi HATAY

- Hatay'da yürütülen Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu kapsamında 2 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu kapsamında Hatay'ın Dörtyol ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Operasyon bölgesinde dumanların yükseldiği, Silahlı İnsansız Hava (SİHA) aracının hareketliliği gözlendi. (AHS-
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