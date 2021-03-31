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31 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Hatay’da 156 tüp kobra zehri ele geçirildi

Hatay’da 156 tüp kobra zehri ele geçirildi

Bavulun aranması

Doping Kimya Kimyasal Silah İstihbarat 

-Kobra zehrinin çıkarılması

( HATAY )- Kobra zehri, sağlık, kimyasal silahların ayrıştırılması, doping ve kozmetik sektöründe de kullanılıyor HATAY

- Hatay'da düzenlenen operasyonda 156 tüp kobra yılan zehri ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, A.A, O.D ve M.H.A isimli şahısların iki otomobil ile Samandağ ilçesine yasaklı maddeleri getirdikleri tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendi.
Otomobillerde yapılan aramalarda bagajın içindeki bavuldan toplam 156 tüp kobra yılan zehri bulundu. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Kobra zehri, dünyanın en etkili ve ölümcül zehirleri arasında gösteriliyor. Bir insanı kısa sürede öldürebilecek etkiye sahip kobra zehri sağlık, kimyasal silahların ayrıştırılması, doping ve kozmetik sektöründe de kullanılıyor.
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