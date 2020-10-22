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22 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
Hatay’da 13 hırsızlık olayı aydınlatıldı

Hatay’da 13 hırsızlık olayı aydınlatıldı

Adliyeden çıkartılışı

( HATAY )- Gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı HATAY

Jandarma Olay Yeri İnceleme Hırsız 


- Hatay'ın Samandağ ve Arsuz ilçelerinde, hırsızlık yaptıkları öne sürülen 5 zanlı tutuklandı. Edilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı olay yeri inceleme timi, JASAT timleri, Kapısuyu ve Meydan asayiş timleri ve il jandarma ekipleri, Samandağ ilçesi Meydan Mahallesi ile Arsuz ilçesi Kale Mahallesi'ndeki 13 hırsızlık olayının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı. Adresleri belirlenen şüphelilerin ikametlerine düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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