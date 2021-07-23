HATAY - Çöplük alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor
- Yangına havadan ve karadan müdahale edilmesi Hatay 'da çöplük alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyorHATAY (AA) - Hatay 'ın İskenderun ilçesinde çöplük alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.Denizciler Mahallesi'ndeki İskenderun Belediyesi Garajı'nın üst bölgesinde bulunan çöplük alandan dumanların çıktığını görenler itfaiyeye ihbarda bulundu.İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünce 5 arazöz, helikopter ve yer işçisi sevk edildi.Alevlerin ormanlık alana sıçramaması için havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım