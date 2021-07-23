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HATAY - Çöplük alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor
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23 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
HATAY - Çöplük alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

HATAY - Çöplük alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

- Yangına havadan ve karadan müdahale edilmesi Hatay 'da çöplük alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyorHATAY (AA) - Hatay 'ın İskenderun ilçesinde çöplük alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.Denizciler Mahallesi'ndeki İskenderun Belediyesi Garajı'nın üst bölgesinde bulunan çöplük alandan dumanların çıktığını görenler itfaiyeye ihbarda bulundu.İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünce 5 arazöz, helikopter ve yer işçisi sevk edildi.Alevlerin ormanlık alana sıçramaması için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Yangın Ormanlı Gesi Helikopter 

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