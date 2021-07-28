HATAY - Çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan Milleyha bölgesindeki hendek kapatıldı
- Milleyha bölgesindeki hendek - İş makineleriyle hendeğin kapatılması Hatay 'da çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan Milleyha bölgesindeki hendek kapatıldıHATAY (AA) - Hatay 'ın Samandağ ilçesinde, çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan Milleyha bölgesinde açılan hendek, belediye ekiplerince kapatıldı.Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, doğa ve çevrenin korunması amacıyla il genelinde çalışmaların sürdüğü belirtildi.Açıklamada, geçen günlerde Samandağ'da "kuş cenneti" olarak bilinen Milleyha'da bazı kişilerin izinsiz ve keyfi şekilde kanallar açması üzerine çalışma başlatıldığı, bu kanalların iş makineleriyle kapatıldığı bildirildi. Açıklamada, görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş, Hatay 'da ekosistemin bir parçası olan sulak alanların daraltılarak içinde barındırdığı türlerin yok olmasına izin vermeyeceklerini kaydetti. Milleyha'nın 300'e yakın kuş türüne ev sahipliği yaptığını ve buranın yeşil kaplumbağaların da yumurtalama alanı olduğunu anımsatan Savaş, "Birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Samandağ'daki Milleyha bölgesinde izinsiz ve keyfi şekilde açılan kanalları kapattık. Milleyha, yaptığımız planlamalarla kuş cenneti olmaya devam edecek. Doğamızın bozulmasına asla müsaade etmeyecek, doğamızın talan edilmesine izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
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