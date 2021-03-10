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10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
HATAY - Çırçır fabrikası deposunda yangın

HATAY - Çırçır fabrikası deposunda yangın

- Çırçır fabrikası deposunda yangın - İtfaiye ekiplerinin müdahalesi Hatay 'da çırçır fabrikası deposunda yangınHATAY (AA) - Hassa ilçesinde bir çırçır fabrikası deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Çay Mahallesi'ndeki bir çırçır fabrikasının deposundan duman çıktığını gören çalışanlar durumu itfaiyeye bildirdi.Olay yerine gelen ekiplerin yaptıkları müdahale sonrası yangın kontrol altına alındı.Pamuk balyalarının zarar gördüğü depoda soğutma çalışmaları sürerken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çırçır Fabrikası Fabrika Bild Trol 

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