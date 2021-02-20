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20 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
HATAY - Çeşitli suçlardan arananlara yönelik operasyonda 8 şüpheyi yakalandı

HATAY - Çeşitli suçlardan arananlara yönelik operasyonda 8 şüpheyi yakalandı

- Çeşitli suçlardan arananlara yönelik operasyon - Zanlıların adliyeye götürülmesiÇeşitli suçlardan arananlara yönelik operasyonda 8 şüpheyi yakalandıHATAY (AA) - Hatay 'ın İskenderun ilçesinde, çeşitli suçlardan arananlara yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik kentte 11 adrese operasyon düzenledi.
Yaralama, tehdit ve sükunu bozma gibi suçlardan aranan 8 şüpheli, ekiplerce gözaltına alındı.Zanlılar emniyete götürüldü.

Sükun Akalan 

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