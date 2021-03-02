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02 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
HATAY - Çanakkale'de 18 Mart'ta göndere çekilecek ay yıldızlı bayrak yola çıkarıldı

HATAY - Çanakkale'de 18 Mart'ta göndere çekilecek ay yıldızlı bayrak yola çıkarıldı

- Vali Vekili Aydın Tetikoğlu'nun Türk bayrağını öperek gence teslim etmesiÇanakkale'de 18 Mart'ta göndere çekilecek ay yıldızlı bayrak Hatay 'dan yola çıkarıldıHATAY (AA) - 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "Anadolu Gönül Yolu" etkinliği kapsamında Çanakkale Şehitliği'ne götürülecek ay yıldızlı bayrak, Hatay 'dan yola çıkarıldı.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğünce bayrak sevgisi ve tarih bilincinin geliştirilmesi amacıyla hayata geçirilen etkinlik kapsamında, Bakanlığa bağlı kurumlarda kalan gençler, Türk bayrağını Çanakkale'ye götürecek. Hatay Vali Vekili Aydın Tetikoğlu, Valilik bahçesindeki programda, çocuk evlerinde bakım ve koruma altında bulunan, mangala Türkiye birincisi Yunus Emre Ç'ye bayrağı teslim etti.Bayrağın, sırasıyla Osmaniye, Kahramanmaraş, Adana, Mersin, Antalya, Burdur, Isparta'da ilden ile teslim edilerek Çanakkale'ye ulaştırılacağı öğrenildi.

Tarih Bilinci Sparta Yıldızlı Akkale Ay Yıldız 

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