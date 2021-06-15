HATAY - Bir kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu
- Olay yeri - Olay yerinde toplanan vatandaşlar - Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması Hatay 'da bir kişi silahla vurulmuş halde ölü bulunduHATAY (AA) - Hatay 'ın Kırıkhan ilçesinde Suriye uyruklu bir kişi, silahla vurulmuş halde ölü bulundu.Alınan bilgiye göre, Alsancak Mahallesi'nde bulunan bir barakada hareketsiz yatan birinin olduğu bilgisi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Ekipler, hayatını kaybettiği belirlenen kişinin 24 yaşındaki Suriye uyruklu Adnan Abdullah olduğunu tespit etti.Abdullah'ın başından silahla vurulduğunu belirleyen ekipler, olayla ilgili araştırma başlattı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım