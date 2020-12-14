HATAY - Beton mikserinin çarptığı yaya hayatını kaybetti
- Olay yerindeki ekiplerin incelemeleri - Beton mikseri - Olay yerinde toplanan vatandaşlar Hatay 'da beton mikserinin çarptığı yaya hayatını kaybettiHATAY (AA) - Hatay 'ın merkez Defne ilçesinde beton mikserinin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.S.U'nun kullandığı 31 ART 23 plakalı beton mikseri, Sümerler Mahallesi Defne - Antakya kara yolunda karşıya geçmeye çalışan Celal Tıraş'a (65) çarptı.Mikserin altında sürüklenen Tıraş'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım