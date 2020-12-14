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14 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
HATAY - Beton mikserinin çarptığı yaya hayatını kaybetti

HATAY - Beton mikserinin çarptığı yaya hayatını kaybetti

- Olay yerindeki ekiplerin incelemeleri - Beton mikseri - Olay yerinde toplanan vatandaşlar Hatay 'da beton mikserinin çarptığı yaya hayatını kaybettiHATAY (AA) - Hatay 'ın merkez Defne ilçesinde beton mikserinin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.S.U'nun kullandığı 31 ART 23 plakalı beton mikseri, Sümerler Mahallesi Defne - Antakya kara yolunda karşıya geçmeye çalışan Celal Tıraş'a (65) çarptı.Mikserin altında sürüklenen Tıraş'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Beton Mikseri 

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