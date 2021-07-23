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HATAY - Arazi kavgası: 1 ölü, 7 yaralı
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23 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
HATAY - Arazi kavgası: 1 ölü, 7 yaralı

HATAY - Arazi kavgası: 1 ölü, 7 yaralı

- İskenderun Devlet Hastanesi - Hastane çevresinde alınan güvenlik önlemleri - Ambulansların gelişi Hatay 'da arazi kavgası: 1 ölü, 7 yaralıHATAY (AA) - Hatay 'ın Arsuz ilçesinde akrabalar arasında arazi yüzünden çıktığı belirtilen silahlı kavgada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.Kozaklı Mahallesi'nde amca çocukları arasında iddiaya göre tarla meselesi yüzünden tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda iki grubun birbirine pompalı tüfekle ateş açması sonucu 8 kişi yaralandı.Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından İskenderun Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırdı.Devlet hastanesine ağır yaralı olarak getirilen Mehmet Gözüküçük, yaşamını yitirdi.Jandarma ve polis ekipleri, muhtemel olumsuzluklara karşı hastane önünde önlem aldı.

Silahlı Kavga Arazi Kavgası Ağır Yaralı Polis Ekipleri Pompalı Tüfek 

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