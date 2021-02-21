HATAY - Apartman boşluğuna düşen köpeği itfaiye ekibi kurtardı
- İtfaiye ekiplerinin köpeği kurtarma çalışması - Köpeğin sıkıştığı yerden çıkarılması Hatay 'da apartman boşluğuna düşen köpeği itfaiye ekibi kurtardıHATAY (AA) - Hatay 'ın Defne ilçesinde apartman boşluğuna düşen köpeğin yardımına itfaiye ekibi koştu.Dursunlu Mahallesi'nde bir apartmanın boşluğundan köpek sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bildirdi.Olay yerine sevk edilen ekipler, apartman boşluğundaki köpeği, binanın havalandırma kısmından girerek kurtardı.Sağlık durumu iyi olan köpek, doğal yaşam ortamına salındı.
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