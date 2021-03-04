HATAY - Amatör balıkçının oltasına tabanca takıldı
- Polisin amatör balıkçının oltasına takılan tabancayı incelemesi - Atatürk Anıtı Alanı arkasındaki iskelede oltayla balık tutan vatandaşlar Hatay 'da amatör balıkçının oltasına tabanca takıldıHATAY (AA) - Hatay 'ın İskenderun ilçesinde iskeleden avlanan amatör balıkçının oltasına tabanca takıldı.Amatör balıkçı Ahmet Çakır, Atatürk Anıtı Alanı arkasındaki iskeleden avlanırken oltası takıldı.Balık sanarak oltasını çeken Çakır, misinanın ucundaki cismin tabanca olduğunu fark etti.Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.Ekipler çalışmanın ardından tabancayı emniyete götürdü.
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