HATAY - AK Parti'li kadınlar şiddete karşı tek ses oldu
- AK Parti İl Başkanlığı önünde toplanan kadınlar - AK Parti Hatay İl Kadın Kolları Başkanı Zehra Eren'in konuşmasıAK Parti'li kadınlar şiddete karşı tek ses olduADANA (AA) - Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, AK Parti Kadın Kolları İl Başkanlıkları tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.AK Parti Hatay İl Kadın Kolları Başkanı Zehra Eren de parti binası önünde yaptığı basın açıklamasında, kadına yönelik şiddetin, tüm toplumun huzurunu bozduğunu belirtti. Kadına şiddetin aileyi parçaladığını, geriye hayatını kaybetmiş ya da travmalarla dolu kadınlar ile mutsuz çocuklar bıraktığını aktaran Eren, şöyle konuştu:"Şiddet uygulayan ise insanlıktan çıkıyor. AK Parti, kadın erkek milyonlarca üyesiyle 18 yıllık iktidarı boyunca kadının hayatın vazgeçilmez bir parçası olduğuna inancını kanıtlamış, kadını toplumdan, siyasetten, hayattan ayrıştıran her türlü zihniyetle vazgeçmeden, sonuna kadar mücadele etmiş, büyük başarılara imza atmıştır."
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