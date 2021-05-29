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29 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
HATAY - Afrin’de ihtiyaç sahiplerine hijyen paketi ve giysi yardımı yapıldı

HATAY - Afrin’de ihtiyaç sahiplerine hijyen paketi ve giysi yardımı yapıldı

- Derneğin Suriyedeki dağıtımı - HAYAD Dernek Başkanı Rahmi Vardı açıklaması - DağıtımAfrin’de ihtiyaç sahiplerine hijyen paketi ve giysi yardımı yapıldıHATAY (AA) - Hatay Yardımlaşma Derneğince (HAYAD), Afrin'in Cinderes bölgesinde AFAD koordinesindeki çadır kamplarda yaşayanlara hijyen paketi ve giysi yardımında bulunuldu.Derneğin Başkanı Rahmi Vardı, AA muhabirine, yardımların su ve elektrik sorunu yaşanan birinci derece ihtiyaç sahibi bölgelere yapıldığını söyledi.

Temizlik malzemelerine daha fazla ihtiyaç olduğunu ve yardımların süreceğini belirten Vardı, "Bölgeye, ramazanda da 100 binin üzerinde kumanya dağıttık." dedi.
Vardı, yardımların hazırlanmasında destek olan hayırseverlere teşekkür etti.Sıvı el sabunu, dezenfektan, şampuan, çocuk bezi ve giysi bulunan paketler, ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Muhabir Gesi Hayırseverler 

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