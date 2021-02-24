HATAY - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Antakya Belediyesini ziyaret etti
- Bakanın karşılanması - Bakana tören düzenlenmesi - Bakanın belediye makamda görüntüleri - Bakanın fotoğraf çektirmesi - Halk oyunu ekiplerinin gösterisiAdalet Bakanı Abdulhamit Gül, Antakya Belediyesini ziyaret ettiHATAY (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Antakya Belediyesini ziyaret ederek Başkan İzzettin Yılmaz ile görüştü.Bakan Gül, beraberinde Vali Rahmi Doğan, AK Parti Hatay milletvekilleri Hüseyin Yayman, Abdulkadir Özel, Sabahat Özgürsoy Çelik, Hacı Bayram Türkoğlu ve Hüseyin Şanverdi ile Antakya Belediyesini ziyaret etti.Burada Belediye Başkanı Yılmaz ve belediye çalışanları tarafından karşılanan Gül, halk oyunları ekibinin gösterisini izledi.Gül, ziyarette Yılmaz ile basına kapalı görüştü.
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