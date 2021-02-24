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24 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
HATAY - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Antakya Belediyesini ziyaret etti

HATAY - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Antakya Belediyesini ziyaret etti

- Bakanın karşılanması - Bakana tören düzenlenmesi - Bakanın belediye makamda görüntüleri - Bakanın fotoğraf çektirmesi - Halk oyunu ekiplerinin gösterisiAdalet Bakanı Abdulhamit Gül, Antakya Belediyesini ziyaret ettiHATAY (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Antakya Belediyesini ziyaret ederek Başkan İzzettin Yılmaz ile görüştü.Bakan Gül, beraberinde Vali Rahmi Doğan, AK Parti Hatay milletvekilleri Hüseyin Yayman, Abdulkadir Özel, Sabahat Özgürsoy Çelik, Hacı Bayram Türkoğlu ve Hüseyin Şanverdi ile Antakya Belediyesini ziyaret etti.Burada Belediye Başkanı Yılmaz ve belediye çalışanları tarafından karşılanan Gül, halk oyunları ekibinin gösterisini izledi.Gül, ziyarette Yılmaz ile basına kapalı görüştü.

Halk Oyunları 

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