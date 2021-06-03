HATAY - ABD Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, Hatay'da
- ABD Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas - Greenfield'in resmi temaslarda bulunmak için geldiği Hatay 'da sınır karakolunu ziyareti - Greenfield'in Kızılıay yetkilisiyle konuşması - Greenfield'in bir dernekte açıklamada bulunmasıHATAY - ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas - Greenfield, resmi temaslarda bulunmak için geldiği Hatay 'da Cilvegözü sınır kapısını ziyaret etti. Greenfield, Hatay Vali Yadımcısı Salih Altun'dan bilgi aldı.
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