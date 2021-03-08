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08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
HATAY - 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlanıyor

HATAY - 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlanıyor

- Trafik kontrol noktasındaki ekipler - Kaymakam Ahmet Korkmaz'ın, durdurulan araçlardaki kadınlara çiçek verilmesi - Korkmaz'ın pazar yerindeki kadınlara çiçek vermesi Hatay 'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlanıyorHATAY (AA) - Hassa Kaymakamı Ahmet Korkmaz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara çiçek verdi.Kaymakam Korkmaz, ilçede pazar yerlerinde bulunan kadınlara ve uygulama noktalarındaki kadın sürücülere karanfil hediye ederek günlerini kutladı.Altınözü ilçesinde de Altınözü Kaymakamlığı ile Altınözü Belediyesince kadınlara yönelik etkinlik düzenlendi.
Altınözü Kültür Evi'nde düzenlenen etkinlikte Kaymakam Bülent Uygur ve Belediye Başkanı Rıfat Sarı tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Kontrol Noktası Kadın Sürücü Trol 

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