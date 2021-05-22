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22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
HATAY - 300 polisle gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 4 şüpheli yakalandı

HATAY - 300 polisle gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 4 şüpheli yakalandı

- Polislerin yola çıkışı - Trafik uygulamasının yapıldığı nokta - Plakasız ve sürücü belgesiz motosiklet kullanan şahsın yakalanması - Durdurulan şahıs ve araçlarda arama yapılması - Farklı noktada araçların durdurulması ve kontrolü - Narkotik köpeğiyle yapılan aramalar - Uygulama alanında bekleyen polis Hatay 'da 300 polisle gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 4 şüpheli yakalandıHATAY (AA) - Hatay 'ın Antakya ilçesinde 300 polisin katılımıyla gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 4 zanlı gözaltına alındı.Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Akevler Mahallesi'ndeki Rüstem Tümer Paşa, Ayşe Fitnat Hanım ve Namık Kemal Atahan caddelerinde 300 polisle denetim yaptı.Uygulamada 2 bin 84 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı, 341 araç kontrol edildi.Denetimde çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheliyi yakalayan ekipler, bir kişiye de plakasız, sigortasız ve sürücü belgesiz araç kullanmaktan 7 bin 810 lira ceza kesti.Asayiş uygulamasına özel harekat, narkotik ve trafik polisleri de destek verdi.

Polis Sürücü Belgesi Akalan Araç Kullanmak Narkotik 

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