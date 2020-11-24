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24 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
HATAY - 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

HATAY - 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

- Antakya Cumhuriyet Alanı'nda gerçekleşen tören - İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan'ın, Atatürk Anıtı'na çelenk sunması - Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması - Hatay Hatay 'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Antakya Cumhuriyet Alanı'nda gerçekleşen tören, İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan'ın, Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.
Törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. - Osmaniye Osmaniye'deki törende de İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, Devlet Bahçeli Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. İl Milli Eğitim Müdürü Albak, törende meslektaşlarının Öğretmenler Günü'nü kutlayarak, öğretmenlerin beşikten mezara kadar ilim tahsil etmeyi emreden, kalemi kılıçtan üstün gören medeniyetin mensupları olduğunu dile getirdi.

Kutlay Saygı Duruşu Öğretmenler Öğretmen 

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