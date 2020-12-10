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10 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Hatalı sollama yapan sürücülere ceza havadan geldi

Hatalı sollama yapan sürücülere ceza havadan geldi

Drone'un kalkışı ve havadan görüntüsü

Para Cezası Şerit İhlali Emniyet Kemeri Cep Telefonu Hatalı Sollama 

-Trafik ekibinden görüntü
-Drone'dan hatalı sollama yapan araç görüntüsü
-Hatalı sollama yapan aracın durdurulması ve ceza yazılması
-Drone'dan hatalı sollama yapan 2 araç görüntüsü
-2 aracın durdurulması ve ceza yazılması
-Drone inişi

( ISPARTA )- Drone ile trafik kontrollerinde 3 sürücüye para cezası uygulandı ISPARTA

- Isparta’da trafik ekipleri, drone ile yaptıkları kontrollerde hatalı sollama yapan 3 araca para cezası uyguladı.İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Isparta-Antalya yolunun 25’inci kilometresinde drone ile havadan trafik kontrolü yaptı. Ekipler, kontrollerde şerit ihlali, hatalı sollama, emniyet kemeri ve cep telefonu konusunda sürücüleri denetledi. Yaklaşık bir saat gerçekleştirilen kontrollerde 2 otomobil ve 1 çekiciye hatalı sollamadan dolayı 288’er lira para cezası uygulandı.Denetimlerin kentin farklı noktalarında devam edeceği bildirildi.

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