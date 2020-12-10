Hatalı sollama yapan sürücülere ceza havadan geldi

-Trafik ekibinden görüntü -Drone'dan hatalı sollama yapan araç görüntüsü -Hatalı sollama yapan aracın durdurulması ve ceza yazılması -Drone'dan hatalı sollama yapan 2 araç görüntüsü -2 aracın durdurulması ve ceza yazılması -Drone inişi
( ISPARTA )- Drone ile trafik kontrollerinde 3 sürücüye para cezası uygulandı ISPARTA
- Isparta’da trafik ekipleri, drone ile yaptıkları kontrollerde hatalı sollama yapan 3 araca para cezası uyguladı.İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Isparta-Antalya yolunun 25’inci kilometresinde drone ile havadan trafik kontrolü yaptı. Ekipler, kontrollerde şerit ihlali, hatalı sollama, emniyet kemeri ve cep telefonu konusunda sürücüleri denetledi. Yaklaşık bir saat gerçekleştirilen kontrollerde 2 otomobil ve 1 çekiciye hatalı sollamadan dolayı 288’er lira para cezası uygulandı.Denetimlerin kentin farklı noktalarında devam edeceği bildirildi.
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