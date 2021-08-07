Hatalı sollama yapan cip bariyerlere çarparak taklalar attı

-yaralılara müdahaleden görüntü

-yol kenarında bekleyen aile üyelerinden görüntü



( DENİZLİ )- Taklalar atan cipteki 5 kişi ölümden döndü DENİZLİ



- Denizli’de hatalı sollama yapan cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak taklalar attı. Ters bir şekilde metrelerce sürüklenen cipteki 5 kişi ölümden döndü. Kaza, Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Sarayköy’den Denizli istikametine seyir halinde olan Oktay Sönmez idaresinde 10 ADF 731 plakalı cip, hataları sollama yaparak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle 3 kere takla atan cip, ters bir şekilde metrelerce sürüklendi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipleri bekleyen vatandaşlar araçta bulunan 5 kişiyi çıkarttı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri Melike Döver’i ve tedbir amaçlı 2 çocuğu hastaneye kaldırdı. Ekipler yolda güvenlik önlemli alırken, hurdaya dönen araç yol kenarına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

