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Hatalı sollama yapan cip bariyerlere çarparak taklalar attı
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7 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Hatalı sollama yapan cip bariyerlere çarparak taklalar attı

Hatalı sollama yapan cip bariyerlere çarparak taklalar attı

Kaza yapan araçtan farklı açılardan görüntü

Polis Hastane Hatalı Sollama Direksiyon 

-yaralılara müdahaleden görüntü
-yol kenarında bekleyen aile üyelerinden görüntü

( DENİZLİ )- Taklalar atan cipteki 5 kişi ölümden döndü DENİZLİ

- Denizli’de hatalı sollama yapan cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak taklalar attı. Ters bir şekilde metrelerce sürüklenen cipteki 5 kişi ölümden döndü. Kaza, Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Sarayköy’den Denizli istikametine seyir halinde olan Oktay Sönmez idaresinde 10 ADF 731 plakalı cip, hataları sollama yaparak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle 3 kere takla atan cip, ters bir şekilde metrelerce sürüklendi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipleri bekleyen vatandaşlar araçta bulunan 5 kişiyi çıkarttı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri Melike Döver’i ve tedbir amaçlı 2 çocuğu hastaneye kaldırdı. Ekipler yolda güvenlik önlemli alırken, hurdaya dönen araç yol kenarına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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