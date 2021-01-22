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22 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Hatalı sollama tartışması kanlı bitti

Hatalı sollama tartışması kanlı bitti

-olay sonrası olay yerinden görüntüler

( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR

Tır Şoförü Karahisar Katil Zanlısı Hatalı Sollama Sağlık Ekipleri 


- Afyonkarahisar’da peş peşe seyir halinde bulunan aynı firmaya ait iki tır ve bir otomobil sürücüsünün arasında yaşanan hatalı sollama tartışması kanlı bitti. Otomobil sürücüsü iki tır sürücüsüne kurşun yağdırarak birini öldürdü diğerini ise yaraladı. Olayın ardından kaçan katil zanlısı yapılan takiple yakalandı. Edinilen bilgilere göre; olay bugün saat 12:50 sıralarında Afyonkarahisar- Konya Karayolu Hal Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Seyir halinde olan aynı firmaya ait iki tırın sürücüsü ile sollamakta oldukları otomobilin sürücüsü Süleyman E. arasında tartışma çıktı. Araçlar hal kavşağına yaklaştığı esnada araç şoförleri araçlarından inerek tartışmaya başladı.
Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Tartışmada Süleyman E.’nin oğlu Batuhan E., otomobilden aldığı tabancayla, TIR şoförlerine ateş açtı. Açılan ateşte Tır sürücüleri Sinan Sarıkaya (34) ve Ayhan K. yaralandı. Durumu ağır olan Sarıkaya yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sarıkaya’nın cansız bedeni sağlık ekipleri tarafından Çay Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hafif yaralanan diğer tır şoförü Ayhan K. ise Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Şüpheli Batuhan E. ve babası Süleyman E.’nin olay yerinden kaçması üzerine Çay ilçe Jandarma ekiplerince arama başlatıldı. Şüpheliler Akkonak Kasabası civarında araçta saklanır vaziyette yakalandı. Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. (MT-
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