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09 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Hatalı sollama ölüm getirdi

Hatalı sollama ölüm getirdi

KAZA YERİNDEN GÖRÜNTÜLER

( NEVŞEHİR ) -- Ambulansı sollamaya kalkan otomobil faciaya neden oldu- Nevşehir’de feci kaza: 4 ölü, 3 yaralı NEVŞEHİR

Hastane Trafik Kazası Direksiyon 


- Nevşehir’in Balcın köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybederken 3 kişi ise yaralandı. Alınan bilgilere göre, Alacaşar köyünden Nevşehir’e dönmekte olan Y.K. idaresindeki 50 AB 838 plakalı ambulansı sollamaya çalışan M.A. yönetimindeki 06 AAJ 153 plakalı Seat Leon marka otomobil, karşı yönden gelen S.Ö. idaresindeki 50 LC 175 plakalı kango marka kamyonetle çarpıştı. Kazada, ambulans sürücüsünün direksiyonu kırmasıyla tarlaya savrulan araçtaki M.S. ve S.S. hafif yaralanırken, kamyonet sürücüsü S.Ö. olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazanın ardından olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan, otomobil sürücüsü M.A. ile beraberindeki Ş.A. ve N.A. yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. (COŞ_
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