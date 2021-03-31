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31 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Hatalı sollama can aldı.. Kardeşleri gözyaşlarına boğuldu

Hatalı sollama can aldı.. Kardeşleri gözyaşlarına boğuldu

Kaza yerinden görüntüler

Trafik Kazası Büyükbaş Hayvanlar Hatalı Sollama Sağlık Ekipleri Büyükbaş Hayvan 

-Kardeşlerin ağlaması
-Genel detaylar

( ESKİŞEHİR ) ESKİŞEHİR

- Eskişehir’de hatalı sollama sonucunda meydana geldiği iddia edilen 3 aracın karıştığı trafik kazasından 1 kişi hayatını kaybederken, 3'ü ağır 5 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Mehmet Hanifi Doğan (37) idaresindeki 26 DE 708 plakalı büyükbaş hayvan yüklü kamyonet, iddiaya göre hatalı sollama sonucunda Eskişehir-Alpu karayolunun 5’inci kilometresinde sürücüsü tespit edilemeyen oto kurtarıcısı ile kafa kafaya çarpıştı. Bu sırada seyir halindeki minibüs çekiciye duramayarak arkadan çarptı. Kamyonet içinde sıkışarak hayatını kaybetti Kaza sonrasında hayvan yüklü kamyonet sürücüsü Doğan, sıkışarak olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılarak, cenaze aracına konuldu. Cenaze buradan otopsisi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kamyonet içinde bulunan büyükbaş hayvanlarda kısa sürede olay yerine gelen yakınları tarafından yakın bir çiftliğe götürüldü. Olay yerinde kalan bir büyükbaş ise uzun süre bir tarlada bekledi. İki kardeşi olay yerinde dakikalarca gözyaşlarına boğuldu Kaza haberini alan Doğan’ın yakınları kısa sürede olay yerine geldi. İki kardeşi ise hayatını kaybeden Mehmet Hanifi Doğan’ın araç içinden çıkarılana kadar gözyaşlarına boğuldu. Kardeşleri yine akrabaları teselli etmeye çalıştı. Ekmek parası için mezbaha gidiyordu Hayatını kaybeden sürücünün hayvan taşımacılığından para kazandığı öğrenildi. Eskişehir’e bağlı merkez Kireç Mahallesinden yüklediği 4 büyükbaş hayvanı mezbaha götürdüğü sırada hayatını kaybettiği öğrenildi. Sıkıştığı araç içinden çıkarılan sürücünün kanlı çizmeleri görenlerin yüreklerini dağladı. Yaralılar hastanelere sevk edildi Kazada yaralananlardan, Muhabbet A., (29), Habibullah S., (46), Ümit O., (26), Latif A., (42) ile Oğuz Y., (40), 112 Acil Servis sağlık ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Eskişehir Şehir ile Yunus Emre Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Yaralılardan Habibullah S., Ümit O., ile Oğuz Y'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaza ile ilgili çalışma başlattı.
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