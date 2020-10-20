Hasuni Mağaralarında online konser

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( DİYARBAKIR ) - DİYARBAKIR



- Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) tarafından başlatılan 'Geçmişin Sesi Amida Konserleri' kapsamında Silvan ilçesinde bulunan tarihi düzenlendi.

DTSO tarafından online olarak başlatılan Geçmişin Sesi Amida Konserleri devam ediyor. Silvan'da bulunan tarihi Hasuni Mağaralarında düzenlenen müzik dinletileri için değerlendirmelerde bulunan DTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan Tayınlamak, Diyarbakır’ın geçmişten günümüze kadar gelen kültürel değerlerinin bilinmediğini belirterek, bu topraklarda farklı kültürlerden beslenerek günümüze kadar ulaşan kültürel çeşitliliği tanıtmaya çalıştıklarını söyledi.



Tayınlamak, "Diyarbakır sahip olduğu somut kültürel miras değerleri ile bilinen bir kent. UNESCO Dünya Kültür Mirasında yer alan tarihi yapılara sahip. Farklı medeniyetlerin izlerini taşıyan bu eserlerin farklı hikayeleri var. Günümüze kadar ulaşmış olan ezgiler, edebi eserler, hikayeler, destanlar, gelenekler ve yöresel ürünler var. Farklı halkların yaşadığı bu topraklar çok dilli, çok dinli ve çok kültürlü bir yapıya sahip. Bu kültürel çeşitliliğin korunması, sürdürülmesi ve geleceğe aktarılması gerekiyor. Hasuni Mağaralarından sonra Zerzavan Kalesinde piyona dinletisi, Ergani’de doğal ritim orkestrası, Keçi Burcunda Tembur dinletisi düzenliyoruz. Diyarbakır’ın her bir ilçesinde sahip olduğu tarihi, kültürel, doğal zenginliği de aktaracak şekilde etkinlikler organize ediyoruz. Her bir etkinlikte geçmişten günümüze kadar gelen farklı ezgileri, müzik enstrümanları, konserin düzenleneceği tarihi ve doğal mekanların geçmiş hikayesi ile birleştirerek sunmayı hedefliyoruz" dedi.

(MRY-YRT



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