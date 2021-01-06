Hastaya yetişmeye çalışırken kaza yapan ambulans kameralara yansıdı

-Ambulansın kırımızı ışıkta geçmesi

-Otomobile çarpması

-Kaldırıma çıkıp durması

--ARŞİV-



( İSTANBUL - ÖZEL)- Ambulansla kaldırıma çıkarak durabildi İSTANBUL



- Sarıyer’de hastaya yetişmek için hızla giden ambulans trafik ışıklarında dönüş yapan otomobile çarptı. Kontrolden çıkan ambulansın kaldırıma çıkarak durabildiği kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza, geçtiğimiz 9 Kasım Pazartesi günü saat 12.00 sıralarında Sarıyer Azerbaycan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye hastaya yetişmeye çalışan 34 BH 5435 plakalı ambulans şoförü, trafik ışıklarında dönüş yapmaya çalışan otomobile çarparak kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden ambulansla kaldırıma çıkarak durabildi. Kaza sonucu otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Meslektaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibi, otomobil sürücüsüne olay yerinde ilk müdahalesini yaptı. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.



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