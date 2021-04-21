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21 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Hastaya yetişmeye çalışan 112 ekibine kütük engeli

Hastaya yetişmeye çalışan 112 ekibine kütük engeli

Sağlık çalışanlarının kaydettiği cep telefonu görüntüsü

( DENİZLİ )- Hastaya ulaşmak için saniyeler ile yarışan sağlık görevlileri kütükle kapalı yolu elleriyle açtı DENİZLİ

Yarış Ağaç Kesimi Cep Telefonu Sağlık Ekipleri 


- Denizli'de ihbar üzerine dağlık alandaki hastaya ulaşmaya çalışan 112 Acil Sağlık görevlileri, kapanan yoldaki kütükleri elleriyle kaldırarak hastaya ulaştı. Denizli'nin Tavas ilçesindeki Nikfer Mahallesi 112 Acil Sağlık İstasyonu çalışanları ihbar üzerine ihbar üzerine Derinkuyu Mahallesine hareket etti. Dağlık alana giden sağlık görevlileri, ağaç kesimi sırasında kütük ve çalıların yolu kapattığını fark etti. Kapalı olan yoldan geçmek zorunda kalan sağlık ekipleri hastaya ulaşmak için elleriyle kütük ve çalıları yol kenarına sürükleyerek yolu açtı. İnsan hayatını kurtarmak için saniyeler ile yarışan sağlık görevlilerin bu anları o sırada araç sürücüsü olan ve araçtan inmeyen kişi tarafından cep telefonuna kaydedildi. (FP-MB-Y)
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