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20 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Hastasına ilaç alacağını söyledi, yoklama kaçağı çıktı

Hastasına ilaç alacağını söyledi, yoklama kaçağı çıktı

Polis ekipleri ve yoklama kaçağı genç detay

Polis Hafta Sonu Para Cezası Akalan Polis Ekipleri 

-Gencin çıkma sebebini söylemesi
-Gencin tebligatı imzalaması
-Polis ekiplerinin ceza yazması
-Gençten detay
-polis ekiplerinden detay

( ANTALYA )- Kısıtlamada sokağa çıkan yoklama kaçağı gence 3 bin 150 lira ceza uygulandı ANTALYA

- Antalya’da yoklama kaçağı olduğu için hakkında arama kararı bulunan 20 yaşındaki genç, sokağa çıkma kısıtlaması denetimlerinde yakalandı. Hastasına ilaç almak için dışarı çıktığını savunan genç, 3 bin 150 lira para cezasına çarptırıldı.Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında hafta içi ve hafta sonu uygulanan kısıtlama nedeniyle Antalya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerinin kavşak ve caddelerde denetimleri sıklaştırıldı. Ekipler, muaf tutulanlar haricinde sokaklarda gördükleri herkesi durdurarak kimlik sorgulaması yapıyor. Denetimler kapsamında Muratpaşa ilçesi Kazım Özalp Caddesi üzerinde uygulamaya yapan ekipler, kimlik kontrolünün yanı sıra GBT sorgusu da gerçekleştiriyor. Denetimler sırasında uygulama noktasından geçen Burak K. (20), polis ekipleri tarafından durduruldu. GBT sorgusu yapılan Burak K.’nin yoklama kaçağı olduğu tespit edildi. Kendisini çeken gazetecilere hastasına ilaç almak için sokağa çıktığını belirten Burak K.’ya polis ekipleri yoklama kaçağı olduğuna dair tebligatı imzalattı. Gence ayrıca sokağa çıkma kısıtlaması ihlalinden dolayı 3 bin 150 lira para cezası uygulandı.
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