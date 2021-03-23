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23 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Hastaneye giderken otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Hastaneye giderken otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

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-hayatını kaybeden yaşlı adamın sağlık fotoğrafı,

( GAZİANTEP )- İki haftalık yaşam savaşını kaybetti GAZİANTEP

- Gaziantep'te, hastaneye tedavi olmaya giderken bir otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan yaşlı adam, iki haftalık yaşam mücadelesini kaybetti. Kaza, 10 Mart 2021 Çarşamba günü Şahinbey ilçesi Boyacı Mahallesi Tüfekçi Yusuf Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, rahatsızlığı bulunan ve tedavi olmak için Araban ilçesinden Gaziantep'e geldiği öğrenilen Hüseyin Kaya'ya (72), karşıdan karşıya geçmek isterken plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil çarptı. Çarpmanın etsiyle savrularak yere düşen ve ağır yaralanan yaşlı adam, özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. İki haftalık yaşam savaşını kaybetti Olayın yaşandığı günden beri hastanede yaşam mücadelesi veren yaşlı adam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Hüseyin Kaya'nın cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldığı bildirildi.

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