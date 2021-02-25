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25 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Hastanenin yoğun bakım servisinde başlayan yangın paniğe neden oldu

Hastanenin yoğun bakım servisinde başlayan yangın paniğe neden oldu

112 sağlık ekiplerinden detay

Acil Servis Yoğun Bakım Ünitesi Hastane Sağlık Ekipleri 

-Hasta yakınlarının hastane önüne gelmesi
-Hastanın sevk edilmesi
-Hastane acil servis genel detay

( ADANA ) ADANA

- Kozan Devlet Hastanesi Covid-19 yoğun bakım servisinde çıkan küçük çaplı yangın paniğe neden oldu. Yoğun bakım servisi boşaltılırken yangından etkilenen bir hasta Adana'ya sevk edildi. Adana’nın Kozan ilçesinde Devlet Hastanesi Kovid-19 yoğun bakım servisinde buhar makinasındaki nemlenmeden kaynaklanan elektrik kaynaklı küçük çaplı yangın paniğe neden oldu. Yangına hastane personeli ve itfaiye anında müdahale ederken tedbir amaçlı Covid-19 yoğun bakım servisi boşaltıldı. Toplamda 3 hastanın bulunduğu covid-19 yoğun bakım servisindeki hastalardan biri yangından hafif çapta etkilenmesinin ardından Adana Yeni Şehir Hastanesi'ne sevk edilirken diğer iki hasta Kozan Devlet Hastanesindeki diğer Covid-19 yoğun bakım servisine taşındı. Çıkan yangının solum cihazındaki nemlenmeden kaynaklandığı ilk belirlemede tespit edilirken yangında 1 hasta küçük çaplı yanık nedeniyle hafif yaralandığı ve tedbir amacıyla Adana’ya sevk edildi. Adana’ya sevk edilen hastanın durumunun iyi olduğu öğrenilirken yağun bakim ünitesindeki yangından dolayı kaynaklanan hasarın giderilerek yoğun bakım ünitesinin yarın sabahtan itibaren hizmete devam edeceği öğrenildi. Yangını duyan hasta yakınları panik içerisinde hastaneye gelerek yetkililerden bilgi almalarının ardından hastaneden ayrıldılar.
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