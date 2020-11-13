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13 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Hastanenin pandemi servisinden çanta çalan hırsız yakalandı

Hastanenin pandemi servisinden çanta çalan hırsız yakalandı

Hastane önünden genel görüntü

Hastane Akalan Hasta Yakını Hırsız Hırsız Polis 

-Polislerin hastaneye girmesi
-Hırsızın hastaneden çıkarılması
-Hastanenin tabelası

( ADANA ) ADANA

- Adana’da bir kişi hastanede bulunan hasta yakının çantasını çaldıktan sonra kameralardan tespit edilip güvenlik tarafından yakalandı. Yakalanan hırsız polise teslim edildi. Olay, Seyhan Devler Hastanesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kemal P., hastanenin pandemi servisine çıkarak bir hasta yakınına ait çantayı çaldı. Ardından oradan uzaklaştı. Çantası çalınan kadının durumu hastane polisi ve güvenliklere bildirdi. Hastane güvenliği, güvenlik kameralarını inceleyerek söz konusu şahsı tespit etti. Güvenlik kameralarından tespit edilen Kemal P., hastane güvenliği tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Gözaltına alınan Kemal P.’nin hırsızlık şube tarafından arandığı öğrenildi.
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